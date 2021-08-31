شويغو: الوضع في أفغانستان حرج

وصف وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الوضع في أفغانستان بالحرج، معربا عن شكره لجميع من شاركوا في عملية إجلاء المئات من مواطني روسيا ودول أخرى من البلاد.

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وقال شويغو أثناء اجتماع عبر الهاتف أجراه اليوم الثلاثاء: "الوضع في هذا البلد حرج والناس يحاولون الهروب من هناك حتى ولو كلف ذلك حياتهم".

وذكّر شويغو بأنه بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قامت طائرات النقل التابعة لوزارة الدفاع، في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، بإجلاء أعداد من مواطني روسيا وقرغيزستان وطاجيكستان وبيلاروس وأوزبكستان من مطار كابل الدولي.

وأعرب الوزير عن شكره للطيارين وأعضاء الفرق الطبية على سرعة ودقة أدائهم لواجباتهم المهنية في ظروف صعبة.

وكشف السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف الجمعة الماضي أن أكثر من 170 شخصا توجهوا إلى السفارة الروسية بطلبات لإجلائهم من أفغانستان.

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وتسيطر حركة "طالبان" حاليا، على جميع المعابر الحدودية البرية من أفغانستان، ويتم إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان الذين تعاونوا معهم من خلال مطار حامد كرزاي وهو المطار الوحيد في كابل، والذي يخضع لسيطرة الجيش الأمريكي ودول الناتو الأخرى.

المصدر: "نوفوستي"