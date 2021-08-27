السفارة الروسية لدى كابل: نعد قائمة جديدة لإجلاء أشخاص من أفغانستان

أكد السفير الروسي لدى كابل دميتري جيرنوف، أن أكثر من 170 شخصا توجهوا إلى السفارة الروسية بطلبات لإجلائهم من أفغانستان.

وقال في تصريح لقناة "زفيزدا" الروسية: "قمنا بإجلاء أشخاص قبل يومين. جمعناهم بالقرب من السفارة، وأقمنا نقاط تجميع، وأسسنا نقاط الجمارك ومراقبة الجوازات المهنية. لقد فعلنا كل شيء بأنفسنا. في الحافلات الكبيرة، تم إيصال 360 شخصا إلى مدرج الطائرة. الآن نقوم بإعداد قائمة جديدة، وقد سجل بالفعل أكثر من 170 شخصا فيها".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء الماضي، أنه "بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم إجلاء أكثر من 500 مواطن روسي وأخرين من دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي وأوكرانيا من أفغانستان، حيث وصلت 4 طائرات مع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى تشكالوفسكي يوم أمس الخميس".

وتسيطر حركة "طالبان" حاليا، على جميع المعابر الحدودية البرية من أفغانستان، ويتم إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية من خلال المطار الوحيد في كابل، والذي يخضع لسيطرة الجيش الأمريكي ودول الناتو الأخرى.

وقالت الحركة، إنها "لا تعتزم منح الأمريكيين مهلة لإجلاء المواطنين بعد الموعد المحدد وهو الـ31 من أغسطس الجاري".

المصدر: "نوفوستي"