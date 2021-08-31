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روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان تجري مناورات في بحر قزوين

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روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان تجري مناورات في بحر قزوين
Sputnik
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قال سيرغي يكيموف نائب قائد أسطول بحر قزوين، إن مجموعة سفن حربية من روسيا وأذربيجان وإيران وكازاخستان، ستنفذ مناورات مشتركة في بحر قزوين في بداية سبتمبر.

وذكر الأدميرال، للصحفيين اليوم، أن هذه المناورات ستقام بعد انتهاء التنافس في مسابقة "كأس البحر".

وأضاف يكيموف: "فور الانتهاء من مسابقة كأس البحر، سيتم تنفيذ مناورات، تشارك فيها سفن حربية من روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان. على مدى عدة أيام سنقوم بتنفيذ تدريبات مشتركة في قزوين".  

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في هذا العام تقام لأول مرة في إيران، مسابقة "كأس البحر" التي تجري في إطار "الجيش 2021"، وتشارك فيها زوارق صاروخية ومدفعية صغيرة من روسيا وإيران وكازاخستان وأذربيجان. وتمثل الأسطول الروسي فيها، سفينتا "محج قلعة" و"أستراخان".  

المصدر: نوفوستي

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