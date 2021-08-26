افتتاح مسابقات "كأس البحر" العسكرية في إيران

شهدت إيران يوم 24 أغسطس افتتاح مسابقات "كأس البحر" في إطار "ألعاب الجيش – 2021" التي تقام في 32 دولة.

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وأقيمت مراسم افتتاح المسابقات العسكرية في مرفأ بندر أنزيلي في بحر قزوين بشمال إيران.

وجاء في بيان نشرته لجنة تحكيم "كأس البحر" أن المسابقات تشارك فيها أطقم السفن الحربية من روسيا وإيران وأذربيجان وكازاخستان، أي الدول التي تطل إلى بحر قزوين.

وأشار البيان إلى أن أسطول قزوين العسكري الروسي تمثله في المسابقات سفينتا المدفعية الصغيرة "محج قلعة" و"أستراخان" والقاطرة البحرية "إس بي – 738".

يذكر أن "ألعاب الجيش – 2021" عبارة عن مسابقات تدريبية قتالية لعسكريي مختلف الدول. وتقام في 32 دولة ما بين 22 أغسطس الجاري و4 سبتمبر المقبل.

المصدر: تاس