اليوم الثاني من بياتلون الدبابات ضمن ألعاب "الجيش - 2021"

جرت في ميدان "ألابينو" في ضواحي موسكو مسابقة جديدة بين الطواقم المشاركة في بياتلون الدبابات المنظم في إطار الألعاب العسكرية الدولية "الجيش -2021" التي تستضيفها روسيا سنويا.

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وفي اليوم الثاني من فعاليات البياتلون الذي انطلق أمس الأحد بمشاركة 19 دولة، جرى التنافس بين فرق المجموعة الأولى وهي طواقم من فيتنام ومنغوليا وسوريا وفنزويلا، وفاز بها الطاقم المنغولي.

وبنتيجة القرعة، ضمت المجموعة الأولى من الطواقم المشاركة في فعاليات المسابقة 11 فريقا من أذربيجان وبيلاروس وفنزويلا وفيتنام وكازاخستان والصين ومنغوليا وروسيا وصربيا وسوريا وأوزبكستان.

أما المجموعة الثانية فضمت فرقا من أبخازيا وقطر وقرغيزستان ولاوس ومالي وميانمار وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية.

وتستمر مسابقات البياتلون حتى 4 سبتمبر، على أن تجري مراسم تكريم الفائزين من المجموعة الأولى يوم 4 سبتمبر في حديقة "باتريوت" (الوطني) بضواحي موسكو، وذلك بالتزامن مع اختتام فعاليات بياتلون الدبابات.

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المصدر: وكالات روسية