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وزير الدفاع الروسي يقود دبابة "تي-80" (فيديو)

أخبار روسيا

وزير الدفاع الروسي يقود دبابة
Sputnik
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ذكرت  وزارة الدفاع الروسية أن وزيرها الجنرال، سيرغي شويغو، عشية انطلاق المنافسات العسكرية الدولية - 2021، اختبر بنفسه مضمار منافسات بياتلون الدبابات الأكثر إبهارا.

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وقالت الوزارة بهذا الشأن: "عشية انطلاق المنافسات العسكرية الدولية 2021، اختبر وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرجي شويغو بنفسه مسار منافسات بياتلون الدبابات الأكثر إبهارا، بقيادته لدبابة "تي – 80 بي في إم".

وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه بعد نتائج فحص المسار الذي يزيد طوله عن أربعة كيلومترات، أعرب شويغو عن تقديره الكبير لاستعداد البنية التحتية لميدان اختار "ألابينو" لإجراء المنافسات العسكرية الدولية – 2021، وتمنى النجاح في المنافسات لأطقم الدبابات الروسية.

 ستقام مسابقة بياتلون الدولية للدبابات في عام 2021 في ميدان تدريب "ألابينو" بضواحي موسكو في الفترة من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر ، وستشارك فيها فرق من أكثر من 20 دولة.

المصدر: نوفوستي

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