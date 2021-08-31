إيران.. القبض على سجانين وإخضاع 6 آخرين لعقوبات قضائية بعد تسريبات صور سجن "إيفين"

ألقت السلطات الإيرانية القبض على شخصين من السجانين بسجن "إيفين" وأخضعت 6 آخرين لعقوبات قضائية، بعد تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى رئيس السلطة القضائية.

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وقال المتحدث باسم السلطة القضائية، ذبيه الله خداييان: "المقاطع المسربة من سجن "إيفين" تظهر ممارسات غير قانونية وغير قابلة للتبرير"، مشيرا إلى أنه "تم التعرف على 6 من العناصر التي ارتكبت التجاوزات، وتمت إحالتهم الى القضاء".

وأضاف: "مسؤولية هذه الممارسات المحدودة لا يمكن أن تعمم على جميع منتسبي إدارة السجون".

وبحسب موقع "همشري أونلاين" الإيراني، فبعد ثلاثة أيام من إنشاء اللجنة المتخصصة لمراجعة صور سجن "إيفين"، شكل النائب العام فريقا من أربعة أعضاء وقام بزيارة أجنحة السجن المختلفة، والتقى وجها لوجه مع مسؤولي وضباط الأجنحة، وكذلك كعدد من السجناء، وبعد التحقيق في مختلف زوايا الموضوع تم رفع التقرير الأول في هذا الشأن إلى رئيس القضاء.

وبحسب تقرير النيابة العامة ومركز الحماية والمعلومات التابع للقضاء، فقد تقرر أن بعض مسؤولي السجن قد ارتكبوا مخالفات، وأمر على الفور بملاحقة المخالفين في أسرع وقت ممكن والتحقيق معهم. قد تكون الحالة.

المصدر: RT