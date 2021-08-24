القضاء الإيراني يأمر بفتح تحقيق "شامل ودقيق" بعد تسريب صور اعتداءات في سجن "إيفين" الشهير

أمر رئيس السلطة القضائية في إيران، غلام حسين محسني إجئي، اليوم الثلاثاء، بمتابعة ملف سجن "إيفين" الشهير بعد انتشار صور تظهر اعتداءات على أحد نزلاء السجن.

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وقال محسني إجئي، مخاطبا النائب العام، إنه يجب إجراء "تحقيق شامل وسريع ودقيق" في القضية، وفق ما نقلته وكالة "مهر".

وكان رئيس مصلحة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، اعتذر عن "الأحداث المريرة" في سجن إيفين بالعاصمة طهران، بعدما أظهرت لقطات مصورة سربها متسللون عبر الإنترنت اعتداءات مارسها الحراس.

ولطالما انتقدت جماعات غربية مدافعة عن حقوق الإنسان ما يجري في سجن إيفين، الذي يحتجز، في الغالب، معتقلين يواجهون اتهامات أمنية، وأدرجته الولايات المتحدة على القائمة السوداء في عام 2018 بسبب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

المصدر: وكالات