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تركيا: سنتخذ التدابير اللازمة للسيطرة على التسرب النفطي من سوريا

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تركيا: سنتخذ التدابير اللازمة للسيطرة على التسرب النفطي من سوريا
Reuters Murad Sezer
علم تركيا
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قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده ستتخذ التدابير اللازمة قبل وقوع كارثة بيئية نتيجة تسرب نفطي من الجانب السوري.

وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، قال أوقطاي إن "تركيا تتابع عن كثب التطورات المتعلقة بالتسرب النفطي"، مشيرا إلى "وجود تنسيق بين الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا الأمر لدى الجانبين التركي والقبرصي".

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وأضاف أن "الرئيس رجب طيب أردوغان يتابع أيضا عن قرب، التطورات المتعلقة بحادثة التسرب، وأن السفارة التركية في لفكوشا مهتمة بالأمر أيضا".

وأشار إلى أن "الكوادر الجوية والبحرية لقيادة خفر السواحل التركية تخطط لتنفيذ جولات جوية وبحرية لمراقبة التلوث الحاصل في البحر".

وأكد "وقوف تركيا إلى جانب جمهورية شمال قبرص التركية (غير المعترف بها) وشعبها في كافة المحن والأزمات".

المصدر: "الأناضول"

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