إزالة بقايا مشتقات نفطية تسربت على طول الساحل السوري
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لا تزال عمليات تنظيف الساحل السوري مستمرة بعد أن انتشر تسرب نفطي من محطة للطاقة عند ساحل مدينة بانياس وما حولها.
وأزالت الجرافات بقايا التسرب النفطي الذي جرفته الأمواج. وتُظهر اللقطات المصورة عمالاً في قوارب خاصة يستخدمون خرطوماً لتفكيك المادة المتسربة في المياه وينشرون حواجز احتواء، في حين لم تجد الطيور البحرية مكاناً لها فتجمعت على الأشجار والصخور المتبقية غير الملوثة.
المصدر: رابتلي
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