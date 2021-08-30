"طالبان" تعلن أنها ستحيل طالبي اللجوء العائدين من أوروبا للقضاء

نقلت صحيفة "كرونين تسايتونج" النمساوية عن متحدث "طالبان" أن حكومة الحركة ستستقبل جميع المهاجرين الأفغان الذين سترفض طلبات لجوئهم في أوروبا وتحيلهم للقضاء، فور عودتهم إلى البلاد.

وقال المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد إن حكومته مستعدة لقبول مثل هؤلاء المبعدين وأن أفغانستان ستستقبل طالبي اللجوء الأفغان في ألمانيا أو النمسا الذين رفضت طلبات لجوئهم هناك أو ارتكبوا جرائم في تلك الدول.

وقال: "نعم. سيحالون للقضاء. وسيتعين بعد ذلك على القضاء البت في وضعهم".

كما جدد ذبيح الله تعهد حكومته باحترام حقوق المرأة في إطار الشريعة الإسلامية، وأضاف: "سنؤمن جميع الحقوق التي تستحقها المرأة بموجب الشريعة".

المصدر: "رويترز"