سؤال عن أفغانستان يخرج بايدن عن طوره

انتشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد اعترته حالة من الارتباك بعد أن طرح عليه سؤال عن أفغانستان.

مقطع الفيديو كان من مؤتمر صحفي لجو بايدن في إدارة الغذاء والدواء، تعطل على خلفية إعصار إيدا.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في البداية إنه لا يخطط للإجابة على أسئلة الصحفيين، إلا أنه مع ذلك أعطى الكلمة لمراسل بلومبيرغ نيوز.

لكن بعد أن سمع بايدن أن الموضوع يتعلق بأفغانستان، رفض على الفور مواصلة الحديث، وضرب المنصة براحة يده وسار مترددا وهو في حالة من الارتباك في اتجاه المخرج.

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يشار إلى أن سيد البيت الأبيض وقع في مناسبات عديدة في مواقف محرجة. وفي الآونة الأخيرة، اشتبه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في أن بايدن نام أثناء محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. كما أخطأ عدة مرات في أسماء الدول وأسماء الرؤساء.

المصدر: نوفوستي