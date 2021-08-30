 
مباشر

سؤال عن أفغانستان يخرج بايدن عن طوره

أخبار العالم

سؤال عن أفغانستان يخرج بايدن عن طوره
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r680

انتشر مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يظهر فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن وقد اعترته حالة من الارتباك بعد أن طرح عليه سؤال عن أفغانستان.

مقطع الفيديو كان من مؤتمر صحفي لجو بايدن في إدارة الغذاء والدواء، تعطل على خلفية إعصار إيدا.

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في البداية إنه لا يخطط للإجابة على أسئلة الصحفيين، إلا أنه مع ذلك أعطى الكلمة لمراسل بلومبيرغ نيوز.

لكن بعد أن سمع بايدن أن الموضوع يتعلق بأفغانستان، رفض على الفور مواصلة الحديث، وضرب المنصة براحة يده وسار مترددا وهو في حالة من الارتباك في اتجاه المخرج.

إقرأ المزيد
بايدن يتلقى هدية من فريق السيدات الفائز في الدوري الأمريكي لكرة السلة ويجثو أمامهن
بايدن يتلقى هدية من فريق السيدات الفائز في الدوري الأمريكي لكرة السلة ويجثو أمامهن

يشار إلى أن سيد البيت الأبيض وقع في مناسبات عديدة في مواقف محرجة. وفي الآونة الأخيرة، اشتبه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في أن بايدن نام أثناء محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت. كما أخطأ عدة مرات في أسماء الدول وأسماء الرؤساء.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا