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الصحافة الإسرائيلية: بايدن لم يغف خلال محادثاته مع بينيت

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الصحافة الإسرائيلية: بايدن لم يغف خلال محادثاته مع بينيت
Reuters Jonathan Ernst
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استدعى فيديو المحادثات التي جرت في البيت الأبيض أمس السبت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت موجة تعليقات ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلص العديد من المعلقين، استنادا إلى مقطع فيديو من المحادثات، إلى أن بايدن نام في نهاية الاجتماع، في الوقت الذي كان فيه بينيت يخاطبه.

ورجح بعض المعلقين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لاحظ ذلك وبدأ بالحديث متوجها إلى الكاميرا مباشرة ثم رفع صوته كي يوقظ سيد البيت الأبيض.

في الوقت نفسه، يمكن التأكد، بناء على الفيديو الكامل للمحادثات، أن بايدن خفض رأسه في الواقع في الجزء الختامي من الاجتماع، غير أن عينيه ظلتا مفتوحتين وهو لم يغف على ما يبدو.

ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن صحفيين من الوفد المرافق لبينيت تأكيدهم أن بايدن لم يغف.

المصدر: RT + القناة السابعة الإسرائيلية

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