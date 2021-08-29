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إيطاليا.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا (فيديو)

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إيطاليا.. اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني من 20 طابقا (فيديو)
Reuters REMO CASILLI
الكولوسيوم في العاصمة الإيطالية روما
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عملت فرق الإطفاء الإيطالية على إخماد حريق ضخم اندلع في مبنى سكني مكون من عشرين طابقا في ميلانو، حيث تم إجلاء سكان المبنى.

وتصاعد عمود من الدخان الأسود من مبنى "توري دي مورو" الخرساني، وشوهد على بعد عدة كيلو مترات.

واستمرت النيران في الاشتعال لنحو ثلاث ساعات بعد استجابة العشرات من سيارات الإطفاء والإسعاف للإنذار.

وأكد عناصر الإطفاء لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن الحريق كان محدودا ساعة وصولهم، وإنهم تمكنوا من الوصول إلى الطابق العلوي من المبنى لإجلاء السكان.

وفي غضون ساعة، كانت النيران قد انتشرت من الطابق الخامس عشر، الذي بدأ الحريق فيه على ما يبدو، والتهمت واجهة المبنى بأكملها.

المبنى الذي يبلغ ارتفاعه ستين مترا، جزء من مشروع تطوير حديث، وصمم ليبدو وكأنه عارضة سفينة، وثبت فوق سطحه شراع من الألومنيوم، احترق وسقط إثر الحريق.

وخطط المشروع الأصلي تشير إلى أن المبنى يتكون من 16 طابقا سكنيا بالإضافة إلى طابقين تحت الأرض.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

 

المصدر: "أسوشيتد برس" + RT

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