أردوغان يفتتح مسجدا تاريخيا أعيد ترميمه في البوسنة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسجد "باش تشارشي" التاريخي في العاصمة البوسنية سراييفو، بعد ترميمه من قبل مديرية الأوقاف العامة التركية.

وحضر مراسم الافتتاح العضو البوسني بالمجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك شفيق جعفروفيتش، ورئيس الاتحاد الإسلامي بالبوسنة حسين كاوازوفيتش.

وفي كلمة الافتتاح ذكّر أردوغان بأن المسجد تعرض للحرائق والحروب والدمار خلال 5 قرون منذ بنائه، مشيرا إلى أن "المسجد تعرض لأكبر ضربة بين عامي 1992 و1995 خلال حرب البوسنة".

وقال: "تحركنا قبل 6 سنوات من أجل إعادة هذا المسجد الذي يعتبر رمزا لسراييفو إلى شكله القديم مجددا، ووقعت أوقاف البلدين في 20 مايو 2015 بروتوكولا للتعاون من أجل ترميمه".

ولفت إلى أن المسجد بني عام 1527 من قبل هوجا دوراق في ميدان باش تشارشي وتعرضت قبته ومناراته وجدرانه الخارجية وأجزاؤه الداخلية للدمار بسبب الحرب.

من جانبه، قال كاوازوفيتش إن "باش تشارشي" يعتبر أحد أقدم المساجد في المدينة رغم أنه ليس الأكبر، وأحد رموز الهوية لمسلمي البوسنة والهرسك.

يذكر أنه في عام 2015، وقعت مديرية الأوقاف التركية والاتحاد الإسلامي للبوسنة والهرسة بروتوكولا من أجل ترميم المسجد، بدأ عام 2017، وانتهى العام الماضي لكن تأخر افتتاحه بسبب انتشار وباء كورونا.

افتتح أردوغان، الجمعة، مسجد "باش تشارشي" التاريخي في العاصمة البوسنية سراييفو، بعد ترميمه من قبل مديرية الأوقاف العامة التركية.

وأوضح أردوغان أن المسجد تعرض لحرائق وحروب ودمار خلال فترة 5 قرون منذ بنائه.

وأشار إلى أن المسجد تعرض لأكبر ضربة بين عامي 1992 و1995 خلال حرب البوسنة. pic.twitter.com/CCQIvdHY7t — أخبار العالم الإسلامي (@muslim2day) August 27, 2021

المصدر: "الأناضول"