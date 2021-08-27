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وسائل إعلام: قوات "طالبان" تدخل منطقة مطار كابل

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وسائل إعلام: قوات
Reuters
عناصر في قوات "طالبان" بكابل.
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أفادت وسائل إعلام أفغانية مساء اليوم الجمعة بأن وحدات من القوات الخاصة التابعة لحركة "طالبان"، دخلت إلى المنطقة المدنية في مطار العاصمة كابل.

وذكرت تقارير محلية أن عناصر "طالبان" يستعدون لتسلم السيطرة على الجزء الأكبر من المطار ومسؤولية تأمين هذه المنطقة من قبل قوات الولايات المتحدة الجمعة، قبل 3 أيام من انتهاء عمليات الإجلاء.

وأمس الخميس تعرض محيط مطار كابل لهجوم بتفجير انتحاري أودى بحياة نحو 200 شخص حسب مصادر إعلامية، بينما أكدت الولايات المتحدة مقتل 13 أمريكيا، فيما أعلنت بريطانيا مصرع 3 من مواطنيها.

وجاء الهجوم تزامنا مع تنفيذ الولايات المتحدة ودول متحالفة معها عمليات إجلاء واسعة لمواطنيها والأفغان المتعاونين معها عبر مطار كابل.

المصدر: وكالات

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