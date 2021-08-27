دي مايو: روسيا شريك أساسي في معالجة أزمة أفغانستان

صرح وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الجمعة بأن روسيا تعتبر شريكا أساسيا في إدارة الأزمة في أفغانستان.

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وقال دي مايو خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في روما: "نحن مقتنعون بأن موسكو لاعب أساسي في التعامل مع الأزمة الحالية والتوصل إلى موقف دولي موحد في المستقبل".

وأضاف دي مايو: "علينا أن نتأكد من أن أفغانستان لن تعود ملاذا آمنا للإرهابيين".

وحسب الوزير الإيطالي، فإن بلاده تفكر في عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين لمناقشة الملف الأفغاني.

وذكر دي مايو أنه من المتوقع أن تغادر آخر رحلة إجلاء إيطالية كابل في الساعات القادمة.

المصدر: وكالات