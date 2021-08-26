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مشاهد مروعة لآثار هجوم مطار كابل

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مشاهد مروعة لآثار هجوم مطار كابل
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نشرت وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو توثق المشاهد المروعة لآثار التفجيرين اللذين استهدفا اليوم الخميس محيط مطار كابل وخلّفا عشرات القتلى.

وتظهر المشاهد أكواما من عشرات الجثث والأشلاء وأطراف القتلى والجرحى.

وشهد محيط مطار كابل تفجيرين استهدفا حشودا من الأفغان كانوا يسعون لمغادرة بلادهم، وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي الهجوم.

ولم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن حصيلة ضحايا الهجوم بينما تحدثت مصادر صحية وإعلامية مختلفة عن مقتل حوالي 60 شخصا وإصابة نحو 150.

وأفادت وسائل إعلام غربية استنادا إلى مصادر أمريكية بمقتل 12 عسكريا أمريكيا على الأقل.

وحذر زعماء غربيون بينهم الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا من أن تنظيم "داعش" يسعى لشن هجماته على مطار كابل.

المصدر: RT + وكالات

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