CNN: منع وفد آخر من الكونغرس الأمريكي من زيارة مطار كابل

أفادت شبكة CNN بأن أعضاء في الكونغرس الأمريكي منعوا من زيارة مطار العاصمة الأفغانية كابل لمتابعة عمليات الإجلاء المتواصلة هناك.

ونقلت الشبكة اليوم الخميس عن مصدر مطلع على الوضع تأكيده أن طائرة خاصة من إنتاج شركة "غلف ستريم" يعتقد أنها كانت تقل على متنها وفدا من المشرعين الأمريكيين منعت من الهبوط في مطار كابل.

وأشارت الشبكة إلى أن المواقع المختصة بمراقبة الملاحة الجوية رصدت هذه الطائرة خلال تحليقها فوق تركمانستان، لكن وجهتها النهائية كانت مجهولة.

وتم رصد الطائرة لاحقا في أجواء أذربيجان واليونان.

ولم يتضح بعد من هم المشرعون الذين يعتقد أنهم كانوا على متن الطائرة.

وجاء ذلك بعد الكشف عن زيارة سرية وصل بها النائبان الديمقراطي سيث مولتون والجمهوري بيتر ميير الثلاثاء الماضي إلى مطار كابل بهدف "الإشراف على مهمة إجلاء رعايا الولايات المتحدة وحلفائها" من العاصمة الأفغانية التي سقطت مؤخرا في قبضة "طالبان".

واستدعت هذه الزيارة انتقادات من قبل رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي قالت إن هذه الرحلة "لم تكن فكرة جيدة".

المصدر: CNN