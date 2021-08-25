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عضوان في الكونغرس الأمريكي يقومان بزيارة مفاجئة لمطار كابل

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عضوان في الكونغرس الأمريكي يقومان بزيارة مفاجئة لمطار كابل
Reuters US AIR FORCE
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قام عضوان في مجلس النواب الأمريكي بزيارة غير معلن عنها لمطار كابل في أفغانستان وسط استمرار عملية إجلاء المواطنين الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان من البلاد.

واستمرت زيارة النائب الديمقراطي سيث مولتون والجمهوري بيتر ميير، بعد أن وصلا على متن رحلة شارتر إلى مطار كابل يوم الثلاثاء، عدة ساعات، ولم يكشفا عنها إلا بعد مغادرتهما.

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وقال النائبان في بيان لهما إن هدف زيارتهما كان جمع المعلومات حول سير عملية الإجلاء.

وأوضحا أنهما كانا يسعيان لحث الرئيس جو بايدن على تمديد المهلة لإجلاء الأمريكيين والأفغان من كابل إلى ما بعد 31 أغسطس.

ووفقا لمصادر وكالة "أسوشيتد برس" فإن وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين والبيت الأبيض أعربوا عن غضبهم إزاء الزيارة التي قام بها المشرعان، لأنها جرت بدن أي تنسيق مع الدبلوماسيين أو العسكريين المسؤولين عن الإجلاء.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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