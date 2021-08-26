تدمير فرقاطة أمريكية بصواريخ وطوربيد خلال التدريبات

قال موقع The Drive، إن العسكريين الأمريكيين، هاجموا في إطار تدريبات SINKEX، فرقاطة من طراز Oliver Hazard Perry تابعة للبحرية الأمريكية.

وتم نشر فيديو حول ذلك، على قناة البحرية الأمريكية على موقع يوتيوب.

ووفقا لموقع The Drive، تم في 15 أغسطس إطلاق عدة رشقات صاروخية على السفينة القديمة المذكورة، وبعد ذلك تم استهدافها بطوربيد من طراز Mark 48. ونتيجة لهذه الهجمات، انشطرت السفينة إلى قسمين وغرقت.

وأشار الموقع، إلى أنه تم بناء هذه الفرقاطة في السبعينيات من القرن الماضي، ولا تزال بعض السفن من هذا النوع تخدم في سلاح البحرية في بعض الدول، ومن بينها تركيا وأستراليا ومصر وبولندا.

وأما تدريبات Sink Exercise (SINKEX)، فهي تقام لاختبار أنظمة الأسلحة المختلفة، وتتضمن عادة هجوم بالطوربيدات أو بالصواريخ على السفينة المستهدفة.

المصدر: نوفوستي