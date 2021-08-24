فاوتشي: بإمكان أمريكا السيطرة على كوفيد بحلول الربيع في حال توسيع التطعيم

قال خبير الأمراض المعدية الأمريكي البارز، الدكتور أنتوني فاوتشي إن بإمكان الولايات المتحدة السيطرة على كوفيد-19 بحلول مطلع العام المقبل إذا اتسع نطاق التطعيمات.

وقال فاوتشي في عدد من المقابلات التلفزيونية يوم الثلاثاء، إن الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء على لقاح "فايزر" تمهد الطريق أمام تلقي مزيد من الناس التطعيم مع الموافقة الكاملة على لقاحي شركتي "مودرنا" و"جونسون اند جونسون" خلال الأسابيع المقبلة والموافقة على تطعيم من هم أصغر سنا ربما في الخريف.

وقال في مقابلته مع قناة "إن بي سي" التلفزيونية: "إذا طعمنا الأغلبية الساحقة من الـ 80 إلى الـ 90 مليون شخص الذين لم يتلقوا التطعيم إلى الآن، أو ما زالوا مترددين أو لم تأت فرصة تطعيمهم، سيكون باستطاعتنا رؤية الضوء في نهاية النفق".

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وفي حديث لقناة "إم إس إن بي سي"، قال الخبير: "يمكن أن نقلب هذا الوضع رأسا على عقب".

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان شركة "فايزر" أنها حصلت على الموافقة الكاملة على لقاحها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجانب احتمال صدور موافقات مماثلة على لقاحات أخرى في الأسابيع المقبلة.

المصدر: "رويترز"