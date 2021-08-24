"طالبان": لا نريد أن يتواجد عسكريون أتراك في أفغانستان

أكدت حركة "طالبان" التي تسيطر على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابل أنها "لا تريد رؤية عسكريين أتراك في البلاد".

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وقال المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء: "نريد علاقات جيدة مع تركيا لكننا لا نريد وجود عسكريين لها في أفغانستان".

وأشار مجاهد إلى أنه "لا حاجة إلى وجود عسكريين أتراك" في مطار كابل، مصرحا: "سنستطيع بأنفسنا ضمان الأمن فيه".

وتقوم وحدات من القوات التركية إلى جانب نظيراتها من الولايات المتحدة وبريطانيا حاليا بمهام ضمان أمن مطار كابل، الذي تجري عبره عمليات إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان المتعاونين مع الدول الغربية خلال حملتها العسكرية في أفغانستان.

وسبق أن قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده مستعدة للعمل على ضمان أمن مطار كابل في حال تأمين الظروف المناسبة.

كما أكد أردوغان وجود إمكانية تواصل تركيا مع الحكومة التي ستشكلها حركة "طالبان" في أفغانستان بغية تحقيق الأمن والاستقرار في ذلك البلد.

المصدر: وكالات