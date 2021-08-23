ألمانيا: نبحث مع الولايات المتحدة وتركيا و"طالبان" كيفية مواصلة تشغيل مطار كابل

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن بلاده تبحث مع الولايات المتحدة وتركيا وحركة "طالبان" كيفية مواصلة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح ماس أن الفوضى في مطار كابل "تزداد أكثر فأكثر"، مضيفا أن المطار لن يكون مفتوحا بعد 31 أغسطس "إلا إذا تم توفير الأمن"، وأن المحادثات لمواصلة عمليات الإجلاء بعد هذا التاريخ جارية.

وشدد وزير الخارجية الألماني على ضرورة أن تقوم مجموعة الدول السبع بتنسيق عمليات الإخلاء في مطار كابل.

وكان المفتش العام للجيش الألماني إبرهارد تسورن قال للصحفيين في برلين اليوم الاثنين إن ألمانيا أجلت عبر جسر جوي من مطار كابول قرابة 3000 شخص ينتمون إلى 43 دولة.

وأضاف أن من بين من تم إجلاؤهم 143 ألمانيا ونحو 1800 أفغاني وقرابة 350 من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "رويترز"