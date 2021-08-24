الصين تدعو لمحاسبة الجيش الأمريكي وجيوش التحالف عن الانتهاكات في أفغانستان

قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، يجب تحميل الجيش الأمريكي وجيوش شركاء التحالف الآخرين، المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها في أفغانستان.

وأضاف المبعوث الصيني، تشين شو، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التبع للأمم المتحدة: "يجب أن تتحمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جيوشها في أفغانستان".

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وأضاف: "تحت راية الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقوم الولايات المتحدة ودول أخرى بتدخلات عسكرية في دول أخرى ذات سيادة وتفرض نموذجها الخاص على دول ذات تاريخ وثقافة مختلفة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن هذا جلب "معاناة كبيرة" لشعوب تلك الدول.

المصدر: رويترز