 
مباشر
عاجل
"واشنطن بوست": مدير الـ"CIA" وزعيم طالبان ناقشا اقتراب موعد سحب القوات الأمريكية من أفغانستان

الصين تدعو لمحاسبة الجيش الأمريكي وجيوش التحالف عن الانتهاكات في أفغانستان

أخبار العالم

الصين تدعو لمحاسبة الجيش الأمريكي وجيوش التحالف عن الانتهاكات في أفغانستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r4km

قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة، يجب تحميل الجيش الأمريكي وجيوش شركاء التحالف الآخرين، المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبوها في أفغانستان.

وأضاف المبعوث الصيني، تشين شو، في جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التبع للأمم المتحدة: "يجب أن تتحمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا ودول أخرى المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها جيوشها في أفغانستان".

إقرأ المزيد
الصين: يجب منع تحول أفغانستان إلى ساحة حرب جيوسياسية
الصين: يجب منع تحول أفغانستان إلى ساحة حرب جيوسياسية

وأضاف: "تحت راية الديمقراطية وحقوق الإنسان، تقوم الولايات المتحدة ودول أخرى بتدخلات عسكرية في دول أخرى ذات سيادة وتفرض نموذجها الخاص على دول ذات تاريخ وثقافة مختلفة إلى حد كبير"، مشيرا إلى أن هذا جلب "معاناة كبيرة" لشعوب تلك الدول.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا