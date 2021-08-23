تقرير: شخص على قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا وصل إليها من أفغانستان

ذكر تقرير إعلامي أن شخصا موضوعا في قائمة بريطانيا للممنوعين من دخول أراضيها وصل إلى البلاد قادما من أفغانستان على متن طائرة عسكرية بريطانية في إطار جهود الإجلاء من مطار كابل.

وأفادت قناة "سكاي نيوز" في التقرير بأن هذا الشخص وصل إلى مدينة برمنغهام في وسط إنجلترا.

وقالت إنه لم يتضح ماذا حدث لهذا الشخص لكنها نقلت عن مصادر حكومية قولها إن اكتشاف قدومه إلى بريطانيا يظهر الفائدة من القائمة.

وتهدف قائمة الممنوعين من دخول بريطانيا إلى منع من يشتبه بأنهم متشددون أو يمثلون تهديدا أمنيا من المجيء إلى البلاد.

المصدر: "رويترز"