صحيفة: جونسون سيطلب من بايدن تمديد موعد انسحاب القوات من أفغانستان

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني سيحاول إقناع الرئيس الأمريكي بتمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال محادثات عاجلة من قبل مجموعة السبع.

ونقلت صحيفة "تلغراف" عن مصادر مطلعة، نية جونسون شخصيا مطالبة بايدن بتأجيل انسحاب القوات الأمريكية، بعد أن باءت محاولات وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب ووزير الدفاع بن والاس بسؤال زملائهما الأمريكيين عن هذا الموضوع، بالفشل.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء حاولوا إقناع الجانب الأمريكي بضرورة هذه الخطوة على انفراد.

ويأتي ذلك في إطار تخفيف العبء عن مطار كابول، ومن أجل عمليات الإجلاء.

وبحسب الصحيفة، إذا لم يقدم بايدن تنازلات، فسيتعين على القوات البريطانية البدء في الانسحاب من مطار كابول في غضون أيام قليلة.

وصرح مصدر في مكتب رئيس الوزراء للصحيفة، بأن "اجتماع مجموعة السبع سيكون على ما يحدث في أفغانستان على المدى الطويل، لكنهم بالطبع سيناقشون جهود الإجلاء الحالية".

ومن المتوقع أن يجتمع جونسون مع كبار المسؤولين في مجلس الوزراء يوم الاثنين ويناقش إنشاء مراكز خاصة للاجئين في الدول المجاورة لأفغانستان، بما في ذلك آسيا الوسطى وباكستان وإيران. وبعد تواجدهم في هذه المراكز، سيتم نقل اللاجئين، وفقا للخطط الأولية ، إلى بريطانيا.

وفي وقت سابق، أعلن جونسون أنه سيعقد يوم الثلاثاء محادثات عاجلة بين قادة دول مجموعة السبع بشأن الوضع في أفغانستان. وأعلن بايدن لاحقا أنه سيشارك فيها، مؤكدا أن الاجتماع سيعقد بشكل افتراضي.

وتخضع جميع المعابر الحدودية البرية من أفغانستان حاليًا لسيطرة طالبان .

ويتم إجلاء الموظفين الأجانب والأفغان العاملين في مهام خارجية من خلال المطار الوحيد في كابول، الذي يخضع لسيطرة جيش الولايات المتحدة ودول الناتو الأخرى.

المصدر: نوفوستي