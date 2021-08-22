بريطانيا تطلب عقد قمة طارئة لـG7 بشأن أفغانستان

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن زعماء مجموعة السبع الكبار ( G7) سيعقدون الثلاثاء القادم اجتماعا طارئا لمناقشة تطورات الوضع في أفغانستان.

وكتب جونسون على حسابه في "تويتر" اليوم الأحد: "سأعقد الثلاثاء اجتماعا لزعماء G7 لإجراء محادثات عاجلة بشأن أفغانستان. من المهم حيويا أن يعمل المجتمع الدولي معا من أجل ضمان أمن عمليات الإجلاء ومنع حدوث أزمة إنسانية ودعم الشعب الأفغاني في تأمين ما تم تحقيقه من الإنجازات خلال السنوات الـ20 الماضية".

I will convene G7 leaders on Tuesday for urgent talks on the situation in Afghanistan. It is vital that the international community works together to ensure safe evacuations, prevent a humanitarian crisis and support the Afghan people to secure the gains of the last 20 years. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 22, 2021

ويأتي ذلك على خلفية استمرار عمليات الإجلاء الغربية من العاصمة الأفغانية كابل التي سقطت قبل أسبوع في قبضة حركة "طالبان" التي لن تواجه أي مقاومة تذكر من قبل قوات الحكومة المعترف بها دوليا.

المصدر: RT