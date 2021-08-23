طهران: نطالب بتشكيل حكومة تضم جميع المكونات الأفغانية وطالبان جزء من مستقبل أفغانستان

أكدت إيران، اليوم الاثنين، أنها "تتابع عن كثب التطورات في أفغانستان"، مشددة على أنها "تدعم الحوار الأفغاني لتشكيل حكومة تضم جميع الأطراف".

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "نتابع عن كثب التطورات في أفغانستان، ونحن على تواصل مع مختلف أطراف الأزمة"، مطالبا بـ"تشكيل حكومة تضم جميع المكونات الأفغانية".

وأشار خطيب زادة إلى أنه "لا توجد حلول عسكرية لازمة أفغانستان"، لافتا إلى أن "طهران تدعم الحوار الأفغاني لتشكيل حكومة تضم جميع الأطراف".

كما شدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية على أن "حركة طالبان جزء من مستقبل أفغانستان، ويجب إشراك جميع المكونات الأفغانية في حكومة شاملة".

وأضاف: "أحداث أفغانستان نموذج عن أفول قوة الولايات المتحدة بصورة متسارعة"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة قوة معتدية، ودخولها إلى أفغانستان كان كارثيا، وخروجها يعتبر فضيحة لها".

وأوضح زادة قائلا: "ندعم الانتقال السلمي للسلطة في أفغانستان، وندعو جميع الأطراف إلى تجنب العنف".

كما نفى الناطق باسم الخارجية الإيرانية وجود "أي اتفاق بخصوص نقل اللاجئين الأفغان إلى تركيا".

المصدر: RT