طهران تنوي مساعدة الشيعة في أفغانستان

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول أوامر من طهران لأتباعها بعدم استفزاز طالبان.

وجاء في المقال:تحدثت "عين الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصادرها، عن أوامر السلطات الإيرانية للجماعات الشيعية التابعة لها بعدم التدخل في الوضع في أفغانستان. ووفقا لها، فإن طهران تخشى من أن تقوم حركة طالبان التي وصلت إلى السلطة بتنفيذ عمليات تطهير في المناطق التي يعيش فيها الشيعة الأفغان بكثافة في حالة التدخل غير المناسب من القوى الخارجية. على الرغم من أن الخبراء يؤكدون أن لدى المتشددين سياساتهم الطائفية الخاصة.

وفي الصدد، قال خبير مجلس الشؤون الدولية الروسي، كيريل سيميونوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "في الوقت الحالي، ستمتنع طالبان عن أي عمليات ضد الشيعة. وقد تم التوصل إلى حلول وسط بين طالبان وكثير من الهزارة، ما يشير إلى أن الشيعة الأفغان يجب أن يحصلوا على مواقع داخل نظام "الإمارة الإسلامية"، أي ضمن سلطة طالبان".

بالإضافة إلى ذلك، ذكّر سيمونوف بأن بعض تشكيلات الهزارة شاركت في الأعمال القتالية إلى جانب طالبان. وقال: "لذلك، ففي هذا السياق، لا محل للحديث عن صراعات محتملة بين طالبان والشيعة. طالبان، تنتهج سياسة متوازنة وبراغماتية تجاه الشيعة. بل يمكن القول إن لدى طالبان نهجها الخاص تجاه الجماعات المذهبية الأخرى، سواء الشيعة أم السلفيين".

وأشار سيمونوف إلى تعليمات طالبان بخصوص السلفيين. حيث تعهدت الحركة باحترام مبدأ عدم التدخل في المناطق التي تعيش فيها الأغلبية السلفية، لكنها توعدت بأنها ستحظر بشدة الدعوات السلفية والأنشطة العامة "من أجل الحفاظ على وحدة أفغانستان".

و "من الممكن أن يطبق مثل هذا النهج على الشيعة: لن تتدخل طالبان في شؤون الشيعة في تلك المناطق التي يعيشون فيها بكثافة، لكنها لن تسمح بأنشطتهم التبشيرية. وفي الواقع، هذا يكفي إيران".

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