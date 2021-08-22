السفير الروسي: الأمريكيون تسببوا بالفوضى في مطار كابل وتوجه إلينا 400 شخص بطلب المساعدة

ذكر السفير الروسي لدى أفغانستان، دميتري جيرنوف، أن حوالي 400 مواطن أفغاني يحملون الجنسية الروسية توجهوا إلى السفارة في كابل بطلبات المساعدة في مغادرة البلاد.

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وقال جيرنوف، في حديث لقناة "روسيا-1"، مساء اليوم الأحد: "لا توجد أي سبل التفافية بسبب الفوضى التي وقعت في مطار كابل جراء الأمريكيين. الناس قلقون وطلوا منا مساعدة. الحديث يدور عن حوالي 400 شخص، وهم أفغان يحملون الجنسية الروسية بصفة الجنسية الثانية".

وبعد إعلان الولايات المتحدة، يوم 30 أبريل، بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من أراضي أفغانستان وفقا لخطة الرئيس، جو بايدن، شنت حركة "طالبان" المتشددة حملة عسكرية واسعة على مواقع قوات الحكومة السابقة في جبهات متعددة بالبلاد.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت الحركة من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية وفي 15 أغسطس دخل مسلحو "طالبان" إلى العاصمة كابل حيث سيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس، أشرف غني، البلاد ووصل إلى الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وليل 16 أغسطس أعلنت "طالبان"، المكونة بالدرجة الأولى من شعب البشتون، انتهاء الحرب في أفغانستان، مشيرة إلى أنه ستتم إقامة نظام حكم جديد خلال الأيام القريبة.

وتزامنا مع ذلك تنفذ إدارة بايدن رحلات جوية من مطار كابل لإجلاء الرعايا الأمريكان والأوروبيين، والأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال السنوات الماضية.

المصدر: وكالات روسية