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البنتاغون يوضح حقيقة اللقطات الصادمة لتسليم طفل أفغاني رضيع للمارينز

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البنتاغون يوضح حقيقة اللقطات الصادمة لتسليم طفل أفغاني رضيع للمارينز
Reuters OMAR HAIDARI
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أوضح البنتاغون حقيقة لقطات الفيديو التي تظهر تسليم رجل أفغاني طفله الرضيع لأفراد المارينز الأمريكيين عبر السياج بمطار كابل، والتي أثارت ردود أفعال كثيرة على الإنترنت.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، أن والد الطفل طلب مساعدة طبية لطفله، ونقله المارينز الأمريكيون إلى مستشفى نرويجي منتشر في المطار للعلاج.

وأضاف كيربي أن أفراد القوات الأمريكية أعادوا الطفل إلى والده بعد تقديم المساعدة الطبية الضرورية له.

وتناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو المذكورة، وقد أثارت الكثير من ردود الأفعال والتعليقات التي عبر فيه المستخدمون عن مشاعر التعاطف والمواساة تجاه الطفل وعائلته.

المصدر: "نوفوستي"

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