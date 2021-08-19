الولايات المتحدة بصدد تمديد إلزامية الكمامة حتى 18 يناير

أفادت وكالة "رويترز" بأن السلطات الأمريكية بصدد تمديد فرض ارتداء الكمامات في وسائل النقل حتى 18 يناير المقبل، للتصدي لمخاطر كورونا.

وقالت ثلاثة مصادر للوكالة إن "إدارة الرئيس جو بايدن، تعتزم تمديد إلزام الركاب بالكمامات في الطائرات والقطارات والحافلات وفي المطارات ومحطات القطارات حتى 18 يناير للتصدي لمخاطر كورونا المستمرة".

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وتواصل طفرة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا التفشي بسرعة في أجزاء الولايات المتحدة حيث معدلات التطعيم ضد الفيروس منخفضة.

المصدر: "رويترز"