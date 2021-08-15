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الولايات المتحدة.. تعرض شخص للطعن جراء مناوشات بين مناهضين للقاح وخصومهم (فيديو)

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الولايات المتحدة.. تعرض شخص للطعن جراء مناوشات بين مناهضين للقاح وخصومهم (فيديو)
AFP
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أصيب شخص إثر تعرضه لحادث طعن بعدما تحولت مسيرة مناهضة للقاحات في مدينة لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة إلى أعمال عنف أمس السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص، يحمل كثيرون منهم الأعلام الأمريكية ولافتات تدعو إلى "الحرية الطبية"، قرب مبنى البلدية بعد الظهر في مظاهرة مرخصة، وقابلهم حشد من عشرات المشاركين في مظاهرة مضادة.

وسرعان ما اندلعت مناوشات بين المشاركين في المظاهرة المضادة والذين ارتدوا ملابس سوداء، وبين والمعارضين للقاح الملفوفين بأعلام أمريكية والرافعين لشعارات مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتبادل المتظاهرون اللكمات وتراشقوا بأشياء مختلفة، ولم يتضح على الفور كيف بدأت الاشتباكات إلا أن كل طرف سارع في الإلقاء باللوم على الآخر.

وشوهد أحد الأشخاص، الذي ادعى المناهضون للأقنعة أنه كان ضمن مسيرتهم، يسقط علىى الأرض نازفا. وقالت الشرطة في مكان الحادث إن الشخص تعرض للطعن، ووصل المسعفون لنقله إلى المستشفى.

وأشارت الشرطة إلى أنها لم تقم بتوقيف أحد وأن التحقيق مستمر.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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