الولايات المتحدة.. تعرض شخص للطعن جراء مناوشات بين مناهضين للقاح وخصومهم (فيديو)

أصيب شخص إثر تعرضه لحادث طعن بعدما تحولت مسيرة مناهضة للقاحات في مدينة لوس أنجلوس غربي الولايات المتحدة إلى أعمال عنف أمس السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وتجمع عدة مئات من الأشخاص، يحمل كثيرون منهم الأعلام الأمريكية ولافتات تدعو إلى "الحرية الطبية"، قرب مبنى البلدية بعد الظهر في مظاهرة مرخصة، وقابلهم حشد من عشرات المشاركين في مظاهرة مضادة.

وسرعان ما اندلعت مناوشات بين المشاركين في المظاهرة المضادة والذين ارتدوا ملابس سوداء، وبين والمعارضين للقاح الملفوفين بأعلام أمريكية والرافعين لشعارات مؤيدة للرئيس السابق دونالد ترامب.

وتبادل المتظاهرون اللكمات وتراشقوا بأشياء مختلفة، ولم يتضح على الفور كيف بدأت الاشتباكات إلا أن كل طرف سارع في الإلقاء باللوم على الآخر.

This is absolute insanity!!!! Anti mask/vaccine riot in Los Angeles WTF is wrong with people!? @MSNBC@NicolleDWallace@JoyAnnReidpic.twitter.com/frOrpmiiFi — Devin Prezioso (@DevinPrezioso) August 15, 2021

VIDEO: Today antifa counter-protesters faced off with attendees of an anti-vaccine rally including Proud Boys in Los Angeles.



Violence began with a one-on-one fight that escalated into brawling with mace. One man wearing a skull mask smacked my freelance cameraman @AeonPhotoCo. pic.twitter.com/j3t626fZT3 — Ford Fischer (@FordFischer) August 15, 2021

وشوهد أحد الأشخاص، الذي ادعى المناهضون للأقنعة أنه كان ضمن مسيرتهم، يسقط علىى الأرض نازفا. وقالت الشرطة في مكان الحادث إن الشخص تعرض للطعن، ووصل المسعفون لنقله إلى المستشفى.

A man at an anti-mask/vaccine protest in Downtown Los Angeles was stabbed, and is being taken away by ambulance to the nearest hospital. pic.twitter.com/iu8SQRw9Of — Informed with Anthony (@InformedAnthony) August 14, 2021

وأشارت الشرطة إلى أنها لم تقم بتوقيف أحد وأن التحقيق مستمر.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية