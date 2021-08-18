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سفير أفغاني: الرئيس غني سرق 169 مليون دولار من خزينة الدولة

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سفير أفغاني: الرئيس غني سرق 169 مليون دولار من خزينة الدولة
Reuters
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قال السفير الأفغاني لدى طاجيكستان محمد زهير أغبار، في مؤتمر صحفي، إن الرئيس أشرف غني، سرق عند فراره من أفغانستان 169 مليون دولار من خزينة الدولة.

ووصف هروب الرئيس غني بأنه "خيانة للدولة والأمة". وأشار السفير إلى أنه يعترف بنائب رئيس الوزراء أمر الله صالح، كرئيس لأفغانستان.

وأكد السفير، أنه سيتصل بالإنتربول ويطلب اعتقال أشرف غني من أجل إحالته إلى محكمة دولية.

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مصدر: أشرف غني هرب من أفغانستان مع أكياس مملوءة بالمال
مصدر: أشرف غني هرب من أفغانستان مع أكياس مملوءة بالمال

من جانبه، قال شخريور نازرييف مدير المكتب المركزي الوطني للإنتربول في طاجيكستان، إنه لم يتلق مثل هذا الطلب بشأن اعتقال غني.

في وقت سابق، قال نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، إنه وعلى عكس الرئيس الفار أشرف غني، بقي في البلاد، ووفقا للدستور، بات رئيس الدولة المؤقت.

المصدر: نوفوستي

 

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