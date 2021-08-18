"كان" الإسرائيلية عن مصادر سورية معارضة: الجيش الإسرائيلي وزع منشورات تحذيرية في القنيطرة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن "الجيش الإسرائيلي وزع الليلة الماضية منشورات تحذيرية من "حزب الله" اللبناني بمنطقة القنيطرة السورية".

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وأشارت "كان" إلى أنه وفقا لمصادر من المعارضة السورية، فقد "وزعت المناشير بعد دوي انفجارات سمع في محافظة القنيطرة"، التي أشارت إليها قناة "الإخبارية السورية" بورود أنباء عن "عدوان إسرائيلي".

ونقلت "كان"عن المصادر إن "الجيش الإسرائيلي حذر عناصر الجيش السوري من التعاون مع "حزب الله"، وبشكل مباشر مع أحد كبار أعضاء التنظيم وهو الحاج جواد هاشم، والذي ينشط في سوريا وورد اسمه في منشورات سابقة".

ولفتت "كان" إلى أن منشور الجيش الإسرائيلي ينبه الجنود السوريين: "قام حزب الله بتحويل عناصر الجيش السوري إلى دمى بدون ان ينتبهوا لذلك".

كما تم إرفاق المنشور بصورة لمركبة تابعة لـ"حزب الله" في الموقع العسكري الذي جرى استهدافه أمس، بحسب التقارير.

المصدر: "I24"