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شاهد.. استهداف موقع قرص النفل قرب قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية

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شاهد.. استهداف موقع قرص النفل قرب قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية
RT
استهداف موقع قرص النفل قرب قرية حضر في محافظة القنيطرة جنوبي سوريا
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قالت وكالة الأنباء السورية مساء الثلاثاء إن دوي انفجارات سُمع في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، في الوقت الذي أفادت فيه قناة "الإخبارية السورية" بورود أنباء عن عدوان إسرائيلي.

وأشارت وسائل الإعلام السورية إلى أن العدوان تم بصاروخين على الأقل على موقع قرص النفل قرب قرية حضر.

ونشر ناشطون مقطع فيديو وثق لحظة استهداف تلة قرص النفل غرب البلدة بقذائف موجهة.

وذكروا أنه تم استهداف الموقع بثلاث ضربات حتى اللحظة.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية

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