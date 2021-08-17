شاهد.. استهداف موقع قرص النفل قرب قرية حضر في محافظة القنيطرة السورية

قالت وكالة الأنباء السورية مساء الثلاثاء إن دوي انفجارات سُمع في محافظة القنيطرة جنوب غربي البلاد، في الوقت الذي أفادت فيه قناة "الإخبارية السورية" بورود أنباء عن عدوان إسرائيلي.

وأشارت وسائل الإعلام السورية إلى أن العدوان تم بصاروخين على الأقل على موقع قرص النفل قرب قرية حضر.

ونشر ناشطون مقطع فيديو وثق لحظة استهداف تلة قرص النفل غرب البلدة بقذائف موجهة.

وذكروا أنه تم استهداف الموقع بثلاث ضربات حتى اللحظة.

#القنيطرة#الجولان

فيديو لحظة انفجار الصاروخ الاسرائيلي على موقع قرص النفل غرب بلدة حضر pic.twitter.com/KcOj3NENWj — Nour abo hsn (@nourabohsn) August 17, 2021

#القنيطرة#الجولان

لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي على موقع قرص النفل غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي صاروخين من طائرة مروحية إسرائيلية.@nourabohsnpic.twitter.com/EtYXAaBThP — Nour abo hsn (@nourabohsn) August 17, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية