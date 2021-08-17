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الخارجية الروسية تعد بالرد على طرد دبلوماسي روسي من مقدونيا الشمالية

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الخارجية الروسية تعد بالرد على طرد دبلوماسي روسي من مقدونيا الشمالية
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، اليوم الثلاثاء، أن روسيا سترد على طرد دبلوماسي روسي من مقدونيا الشمالية.

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وقال غروشكو: "بالطبع سيكون هناك رد على ذلك".

وأعلن وزير الخارجية المقدوني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن بلاده تطرد الدبلوماسي الروسي الثاني العام الجاري.

وكانت سكوبيي "لقد طردت في مايو الماضي دبلوماسيا روسيا، وردت موسكو على ذلك بالمثل".

وأكدت السفارة الروسية لدى سكوبيي تلقيها مذكرة حول إعلان أحد من موظفي السفارة شخصية غير مرغوب فيها، مشيرة إلى أن الموظف المطرود غادر أراضي مقدونيا الشمالية قبل 10 أيام من ذلك بسبب انتهاء فترة عمله. وأضافت السفارة أن الجانب الروسي يفكر حاليا في اتخاذ إجراءات جوابية.

المصدر: نوفوستي

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