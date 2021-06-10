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الخارجية الروسية تعلن دبلوماسيا في سفارة مقدونيا الشمالية لدى موسكو شخصية غير مرغوب فيها

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الخارجية الروسية تعلن دبلوماسيا في سفارة مقدونيا الشمالية لدى موسكو شخصية غير مرغوب فيها
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلنت روسيا دبلوماسيا في سفارة مقدونيا الشمالية لدى موسكو شخصية غير مرغوب فيها.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: "تمت في 10 يونيو الجاري دعوة القائمة بأعمال سفير جمهورية مقدونيا الشمالية لدى الاتحاد الروسي، أوليفيرا تشاوشيفسكايا-ديموفسكايا إلى وزارة الخارجية الروسية، حيث جرى تسليمها مذكرة دبلوماسية حول إعلان موظف في سفارتها شخصية غير مرغوب فيها".

وأضاف أن "هذا الإجراء يعد ردا على القرار غير المبرر الذي اتخذت مقدونيا الشمالية في مايو الماضي حول إعلان دبلوماسي روسي في سكوبيي شخصية غير مرغوب فيها".

المصدر: نوفوستي

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