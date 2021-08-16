 
مباشر

إيطاليا.. اندلاع 626 حريقا في 12 ساعة

أخبار العالم

إيطاليا.. اندلاع 626 حريقا في 12 ساعة
Reuters ANTONIO PARRINELLO
الحرائق في إيطاليا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r2m5

أعلنت فرق الإطفاء الإيطالية عن اندلاع 626 حريقا في عدة مناطق في البلاد خلال الـ12 ساعة الأخيرة.

وقالت هيئة مكافحة الحرائق في إيطاليا بتغريدة على حسابها عبر "تويتر" إنها "أجرت 626 تدخلا لمكافحة حرائق الغابات في الـ12 ساعة الأخيرة بينها 105 في صقلية و120 في كالابريا (جنوب البلاد)".

إقرأ المزيد
اندلاع حريق في غابات شرق روما وإجلاء السكان
اندلاع حريق في غابات شرق روما وإجلاء السكان

ويوم الجمعة الماضي، أجلت السلطات الإيطالية سكانا في تجمعات صغيرة على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق العاصمة روما بعد اندلاع حريق في إحدى الغابات، مع ارتفاع درجات الحرارة لحوالي 37 درجة مئوية.

وواجهت قطاعات من جنوب إيطاليا حرائق غابات في الأسابيع الأخيرة واستعرت النيران في أحراش بمنطقة كالابريا في أقصى الجنوب وفي جزيرتي صقلية وسردينيا.



المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا