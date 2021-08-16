إيطاليا.. اندلاع 626 حريقا في 12 ساعة

أعلنت فرق الإطفاء الإيطالية عن اندلاع 626 حريقا في عدة مناطق في البلاد خلال الـ12 ساعة الأخيرة.

وقالت هيئة مكافحة الحرائق في إيطاليا بتغريدة على حسابها عبر "تويتر" إنها "أجرت 626 تدخلا لمكافحة حرائق الغابات في الـ12 ساعة الأخيرة بينها 105 في صقلية و120 في كالابريا (جنوب البلاد)".

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Incendi boschivi, 626 interventi dei #vigilidelfuoco nelle ultime 12 ore, 105 sono in Sicilia, 120 in Calabria [#16agosto 18:00] pic.twitter.com/bWV6gh4p99 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 16, 2021

ويوم الجمعة الماضي، أجلت السلطات الإيطالية سكانا في تجمعات صغيرة على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق العاصمة روما بعد اندلاع حريق في إحدى الغابات، مع ارتفاع درجات الحرارة لحوالي 37 درجة مئوية.

وواجهت قطاعات من جنوب إيطاليا حرائق غابات في الأسابيع الأخيرة واستعرت النيران في أحراش بمنطقة كالابريا في أقصى الجنوب وفي جزيرتي صقلية وسردينيا.







المصدر: RT