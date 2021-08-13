اندلاع حريق في غابات شرق روما وإجلاء السكان

أجلت السلطات الإيطالية الجمعة، سكانا في تجمعات صغيرة على بعد حوالي 40 كيلومترا شرق روما بعدما شب حريق في غابات، مع ارتفاع درجات الحرارة بالعاصمة الإيطالية لحوالي 37 درجة مئوية.

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وواجهت قطاعات من جنوب إيطاليا حرائق غابات في الأسابيع الأخيرة واستعرت النيران في أحراش بمنطقة كالابريا في أقصى الجنوب وفي جزيرتي صقلية وسردينيا.

وارتفعت درجات الحرارة الأربعاء لما يقرب من 49 درجة مئوية في جنوب شرقي صقلية، وقيل إن هذه أعلى درجة حرارة تسجلها أوروبا على الإطلاق.

وتتجه الموجة الحارة الآن شمالا، وتم إجلاء 25 أسرة مع انتشار الحرائق في محمية مونت كاتيللو قرب ضاحية تيفولي على مشارف روما، حسبما قال رجال إطفاء في تغريدة على "تويتر"، وتم أيضا إجلاء نحو 30 من نزلاء دار للأطفال الفقراء واليتامى.

وذكر رجال إطفاء أن حرائق شبت أيضا في غابات قرب بلدة أوترانتو بالجنوب، وتم إجلاء منتجع بحري قريب، بسبب الدخان الخانق وتم إغلاق الطريق الساحلي المتجه جنوبا من البلدة.

المصدر: رويترز