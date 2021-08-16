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نيوزيلندا تخطط لإجلاء بعض المواطنين الأفغان

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نيوزيلندا تخطط لإجلاء بعض المواطنين الأفغان
Reuters
رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
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أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن الاثنين، أن بلادها ستنشر أفرادا وطائرة عسكرية للمساعدة في إجلاء مواطنيها وبعض الأفغان الذين عملوا مع قوات نيوزيلندا.

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وقالت أرديرن في مؤتمر صحفي في ويلينغتون، إنه تم تحديد هوية حوالي 37 أفغانيا عملوا إلى جانب قوات الدفاع النيوزيلندية.

ولفتت رئيسة الوزراء إلى أن الحكومة لا تتوقع أن يتدهور الوضع في أفغانستان بهذه السرعة.

وكان مسؤول أمريكي، صرح اليوم الاثنين، بأن معظم الدبلوماسيين الغربيين غادروا كابل بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية.

وتنقل طائرات هليكوبتر الدبلوماسيين من منطقة السفارات في كابل إلى المطار منذ أمس الأحد عندما دخلت حركة طالبان العاصمة وأعلنت السيطرة عليها.

المصدر: رويترز 

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