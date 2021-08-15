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أردوغان: تقع على عاتق باكستان واجبات حيوية لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان

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أردوغان: تقع على عاتق باكستان واجبات حيوية لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك واجبات حيوية تقع على عاتق باكستان لإحلال السلام والاستقرار في أفغانستان التي اشتد فيها الصراع في الآونة الأخيرة.

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وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستبذل كل الجهود اللازمة من أجل الاستقرار في أفغانستان، لافتا إلى أن تركيا تواجه الآن موجة لجوء كبيرة من أفغانستان عبر إيران.

وبدأ مقاتلو حركة طالبان دخول كابل اليوم بعد سيطرتهم على كل المدن الكبرى ما عدا العاصمة.

وطلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من القوات الحكومية "ضبط القانون والنظام" في العاصمة، على خلفية أنباء عن استقالته من منصبه.

وأكدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن عددا من المسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة، منهم عدد من مستشاري غني، وصلوا إلى مطار كابل تمهيدا لإجلائهم من البلاد.

المصدر: RT

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