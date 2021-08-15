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أردوغان: سنمنع دخول وخروج الإرهابيين على الحدود الإيرانية

أخبار العالم

أردوغان: سنمنع دخول وخروج الإرهابيين على الحدود الإيرانية
Reuters
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن بلاده "ستمنع دخول الإرهابيين إلى أراضيها وخروجهم منها بشكل كامل عبر الجدران التي تبنيها على الحدود الإيرانية".

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وشدد أردوغان خلال اتصال هاتفي أجراه، مع وزير الدفاع التركي الذي يجري جولة تفقدية برفقة قادة الجيش، على حدود بلاده مع إيران، على أهمية الجدران التي تبنيها بلاده على حدودها، موضحا أنها جدران الأمان بالنسبة لها.

وأشاد بدور الجيش التركي في حماية الحدود، كما أشاد أردوغان بالوحدات التركية المنتشرة على الحدود الإيرانية، لدورها في تأمين الاستقرار والأمان في المنطقة.

المصدر: الأناضول 

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