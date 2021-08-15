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تركيا تعلن "تحييد 22 إرهابيا" في غضون 24 ساعة

أخبار العالم

تركيا تعلن
Reuters
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أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "تحييد 22 إرهابيا" في غضون 24 ساعة شمالي سوريا والعراق.

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وزير الدفاع وقادة الجيش التركي يتفقدون الإجراءات الأمنية عند حدود إيران

وأوضح أكار في كلمة له اليوم الأحد، خلال زيارة تفقدية للحدود التركية الإيرانية، برفقة عدد من قادة الجيش التركي أنه: "تم تحييد 14 إرهابيا أثناء محاولتهم التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا".

وأشار إلى "تحييد 6 آخرين في منطقة غارا، واثنين آخرين في منطقة هاكورك شمالي العراق".

وأكد وزير الدفاع التركي "مواصلتهم مكافحة الإرهابيين بعزم حتى تحييد آخر إرهابي والخلاص من ويلات الإرهاب".

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني، الذين تعتبرهم "إرهابيين"، في شمال العراق وسوريا، مبررة ذلك بالرد على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر هذا الحزب، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: "الأناضول"

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