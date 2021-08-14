وزير الدفاع وقادة الجيش التركي يتفقدون الإجراءات الأمنية عند حدود إيران

وصل كبار المسؤولين العسكريين في تركيا، على رأسهم وزير الدفاع خلوصي أكار، إلى الحدود مع إيران بهدف التأكد من الإجراءات الأمنية المتبعة هناك.

وأكدت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية اليوم السبت أن أكار برفقة رئيس هيئة الأركان في الجيش، يشار غولر، وقائد القوات البرية، موسى أف سيفر، وصل إلى مطار ولاية وان جنوب شرقي البلاد حيث كان في استقباله حاكم الولاية، محمد أمين بيلمز، وعدد من المسؤولين.

وبعد ذلك أجرى أكار، حسب الوكالة، جولة بواسطة مروحية على طول الحدود في المنطقة، ثم توجه إلى قاعدة "قوجة تشوكور" العسكرية الواقعة على ارتفاع ألفين و618 مترا فوق مستوى سطح البحر، حيث تلقى إحاطة من المسؤولية حول الوضع عند الحدود والإجراءات الأمنية المتبعة هناك.

وذكرت الوكالة أنه خلال الاجتماع "تم التأكيد على تشكيل الجيش سدا منيعا أمام الإرهابيين والمهاجرين غير النظاميين".

وتأتي هذه الزيارة على خلفية قلق تركيا المتزايد من توجه حشود من المهاجرين إلى أراضيها بطريقة غير شرعية عبر إيران من أفغانستان، على خلفية مواصلة حركة "طالبان" تقدمها في هذا البلد.

وسبق أن شرعت أنقرة في بناء سياج حدودي طوله 300 كلم عند الحدود مع إيران بغية التعامل مع هذا التحدي.

المصدر: "الأناضول"