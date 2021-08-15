بوشكوف معلقا على الفشل الأمريكي في أفغانستان: لقد تآكلت هيمنة واشنطن

قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، معلقا على اتهام دونالد ترامب لخلفه جو بايدن باختيار استراتيجية خاطئة لسحب القوات من أفغانستان، إن الذنب لا يقع فقط على الرئيس الأمريكي الحالي.

وأضاف السيناتور الروسي، أن الرئيس بايدن، فقط قام "بإنجاز الشكل النهائي للفشل".

وأشار بوشكوف إلى أن أسلاف بايدن في البيت الأبيض، بمن فيهم ترامب ساهموا في تشكيل الوضع الراهن. ويرى السيناتور أن هذا الفشل يشهد، على عدم قدرة واشنطن على الحفاظ على نظام عالمي أحادي القطب.

وكتب بوشكوف في قناته على Telegram: "لا يتعلق الأمر بأخطاء رؤساء أمريكيين منفردين، بل يتعلق بعملية أعمق بكثير في التآكل الذي لا رجعة فيه للهيمنة الأمريكية. والأهم من ذلك، تآكل قدرة الأمريكيين على ممارسة دور المهيمن".

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المصدر: نوفوستي