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مصادر دبلوماسية لـ"رويترز": وزير الداخلية الأفغاني السابق علي أحمد جلالي سيترأس الحكومة الانتقالية

"طالبان" تعلن محاصرة كابل وتطالب الأجانب إما بالمغادرة أو تسجيل حضورهم

أخبار العالم

Reuters Jalil Ahmad
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أكدت حركة "طالبان" أنها حاصرت بالكامل العاصمة الأفغانية كابل.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأحد عن مسؤول في "طالبان" قوله إن الحركة تسمح لمطار كابل بمواصلة عمله، مضيفا أن مستشفيات المدينة وإمدادات الطوارئ فيها لن تتوقف عن العمل أيضا.

وذكر المسؤول أن عناصر القوات الحكومية يستطيعون العودة إلى ديارهم، فيما يتعين على الأجانب المتواجدين في كابل إما مغادرة البلاد، إذا رغبوا في ذلك، أو تسجيل حضورهم  في الأيام المقبلة لدى مسؤولين إداريين ستعينهم "طالبان".

وشدد المسؤول على أن الحركة لم تسمح لمسلحيها في الوقت الحالي بإطلاق النار احتفالا بنجاح حملتها العسكرية في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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