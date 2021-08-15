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مصادر دبلوماسية لـ"رويترز": وزير الداخلية الأفغاني السابق علي أحمد جلالي سيترأس الحكومة الانتقالية

البابا فرنسيس يحث على الحوار في أفغانستان حتى يعيش الناس في سلام وأمن

أخبار العالم

البابا فرنسيس يحث على الحوار في أفغانستان حتى يعيش الناس في سلام وأمن
Reuters
البابا فرنسيس
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دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، إلى الحوار لإنهاء الصراع في أفغانستان حتى يعيش شعبها في سلام وأمن واحترام متبادل.

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مسلحو
مسلحو "طالبان" يدخلون أطراف كابل وإدارة غني تتعهد بتسليم العاصمة سلميا

ووجه فرنسيس هذا النداء في خطابه ظهر اليوم فيما دخل مقاتلو طالبان العاصمة كابل وأجلت الولايات المتحدة دبلوماسيين من سفارتها بطائرة هليكوبتر.

وأعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد، حسب وكالة "رويترز"، أن مسلحي "طالبان" بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

في غضون ذلك، صرح القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، عبد الستار ميرزاكول، بأن كابل لن تتعرض لهجوم وسيتم تسليم المدينة إلى "طالبان" سلميا، مشددا على أن القوات الأمنية لا تزال تعمل على ضمان الأمن في العاصمة.

المصدر: رويترز 

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