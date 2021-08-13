دبلوماسي إسرائيلي: مصالحنا مع الإمارات تتجاوز مواجهة التهديد الإيراني

قال رئيس البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في الإمارات، إيتان نائيه إنه "من الخطأ الاعتقاد بأن إسرائيل والإمارات شرعتا في "اتفاقات إبراهام" بسبب إيران".

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وقال نائيه لموقع i24NEWS الإسرائيلي إن "إسرائيل والإمارات تشتركان في عدد من المصالح التي تتجاوز مجرد التهديد من إيران"، لافتا إلى أن"سلوك إيران، لا سيما نشاطها البحري الأخير في خليج عمان، يثير مخاوف البلدين".

وأكد الدبلوماسي الإسرائيلي أنه من "الخطأ الاعتقاد بأن إسرائيل والإمارات شرعتا في "اتفاقات إبراهام" بسبب إيران، مضيفا أنه "لدينا الكثير من المصالح المشتركة، وقد وقعنا هذه الاتفاقيات بسبب مصالح بلدينا"، وقال: "ليست إيران فقط.. الإسلام الراديكالي هو قضية أخرى ذات اهتمام مشترك".

وعند سؤاله عما إذا كانت العلاقة بين الدولتين قد تأثرت بأعمال التصعيد في مايو المنصرم بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، رد السفير بالنفي، مشيرا إلى أن "مع عملية السلام في الشرق الأوسط بين إسرائيل والفلسطينيين لم تخف الإمارات رغبتها في رؤية السلام، ولكن أيضا في نفس الوقت للشروع في طريق مختلف لتحقيق هذا الهدف وذلك من خلال بناء نموذج للتعايش السلمي بين إسرائيل والإمارات".

وأشار إلى أن "جزءا من ذلك كان من خلال مشاركة التجارة والتكنولوجيا في أحداث مثل معرض دبي إكسبو، المقرر افتتاحه بدءا من أكتوبر من العام الجاري وسيستمر لعدة أشهر"، وأكد السفير الإسرائيلي أن "الكثير من جهود السفارة الإسرائيلية ستتجه نحو هذا الحدث القادم".

المصدر: إسرائيل 24